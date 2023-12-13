В Красноглинском районе выявлено повреждение кабеля, ведутся ремонтные работы

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Администрация Красноглинского района опубликовала обращение, пишет Самара Город | Новости Самары:



— Жители посёлка Мехзавод, столкнувшиеся с отключением электроснабжения! Уже выявлено повреждение, ведутся ремонтные работы, в ближайшее время кабель будет восстановлен. Чтобы предотвратить подобные сбои в дальнейшем, уже продумывается резервная схема электроснабжения в поселке. В ближайшее время пройдёт встреча с жителями, специалистами и энергетиками. Глава района и все экстренные службы находятся на месте аварии, принимаются все возможные меры для скорейшего восстановления электроэнергии!