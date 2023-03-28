В Красноглинском районе Самары за день сбили женщину и мальчика

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27 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17:00 час. в Красноглинском районе г. Самара. 60-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Renault Logan», при движении задним ходом напротив д.17 по ул. 2-й Южный проезд п. Южный, допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части, при наличии тротуара. С места происшествия мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП в том же районе произошло в 09:00. 40-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Kalina», двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Совхозная. В пути следования напротив д.3 квартала 7 пос. Мехзавод, допустил наезд на 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.