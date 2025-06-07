В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали водитель и 73-летняя пассажирка

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6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 20 человек,4 погибло.

В Красноглинском районе Самары в 17:24 66-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Сергея Лазо в направлении поселка Озерки. В пути следования возле дома №133 водитель при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Kia Spectra, под управлением 25-летнего мужчины. Водителю отечественного транспортного средства назначено амбулаторное лечение, а его пассажирку– 73-летнюю женщину с места ДТП госпитализировали.