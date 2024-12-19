В Красноглинском районе Самары прокуратура обнаружила нечищеные дороги

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства при содержании улично-дорожной сети в зимнее время.

C участием инспекторов отдела ГАИ Управления МВД по г. Самаре и специалистов органов местного самоуправления обследованы участки дорог общего пользования, внутриквартальные проезды и пешеходные тротуары на территории различных поселков района.

Проверкой установлены многочисленные нарушения действующих требований, выразившиеся в непринятии своевременных мер по устранению снежных заносов, снежно-ледяной колеи, что привело к повышению уровня аварийной опасности.

Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования в отношении ответственных лиц муниципального предприятия «Благоустройство» г.о. Самара, 13 управляющих организаций и ТСН.

В ходе рассмотрения актов прокурорского реагирования организованы работы по устранению нарушений требований законодательства.

Прокуратура района продолжает осуществлять ежедневное надзорное сопровождение мероприятий по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние.