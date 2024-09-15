В Красноглинском районе Самару в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

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14 сентября на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:05 в Красноглинском районе. 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail», двигалась по ул. 4 квартал, п. Мехзавод,. В пути следования, в районе дома №2, не заняла соответствующее положение на проезжей части и допустила столкновение с мотоциклом «Honda Steed400», под управлением Озерного Александра Александровича, 35-летнего мужчины, который двигался в направлении ул. Донская. В ДТП пострадал водительно мотоцикла, ему назначено амбулаторное лечение.