В Самаре пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания 40 иностранных граждан

Полицейскими окончено предварительное расследование и в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении безработного местного жителя.

В ходе дознания сотрудники полиции установили, что в период с февраля прошлого года по май текущего года мужчина незаконно поставил на миграционный учет 40 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома, принадлежащей его матери, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания - тем самым лишил возможности сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за соблюдением ими правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации.

Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Ранее не судимый безработный отец малолетнего ребенка подал в суд ходатайство о согласии с предъявленным ему обвинением в полном объеме и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

На основании собранных участковыми уполномоченными полиции материалов Советский районный суд г. Самары рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. За совершение 24 преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.