Форум имени Стадникова соберет в Самаре экспертов из разных городов

17 октября Самарское региональное отделение ВООПИиК проведет в пространстве «Цех» Центра труда и отдыха «Станкозавод» Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова.

Форум соберет профессионалов по работе с наследием, исторической средой, градорегулированием, реновацией и развитием территорий из Самары, Тольятти, Москвы и Ульяновска. Эксперты обсудят насущные проблемы и вызовы современных городов, опираясь на самарский контекст.

Виталий Стадников (1973–2026) – архитектор, исследователь и вдохновитель самарской градозащиты. Тема форума – «Цемент патриотизма». Она отсылает к названию статьи Стадникова 2006 года, где он поднимал тему уникальности и уязвимости местного культурного наследия.

Ключевые темы форума, которым будут посвящены панельные дискуссии, круглый стол и выступления экспертов: историческое поселение, бесконфликтная реновация, развитие Безымянки, сохранение наследия модернизма.

Мероприятия форума пройдут с 11.00 до 18.30. Вход свободный.

Актуальное расписание и состав спикеров можно посмотреть на сайте самарского ВООПИиК https://voopiksamara.ru/new_urbanists_line_up