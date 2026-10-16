В Самарской области подведены итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026»

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции и их организаторов, а также иных противоправных деяний на территории Самарской области в период с 1 по 10 октября 2026 года проведен второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026».

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии провели проверочные мероприятия, направленные на декриминализацию миграционной сферы.

За время проведения операции полицейские пресекли порядка 800 нарушений миграционного законодательства, более половины из которых совершили иностранные граждане, в том числе 353 - связанных с нарушением режима пребывания в Российской Федерации, 106 – с правилами осуществления трудовой деятельности. По результатам рассмотрения материалов должностными лицами районных ОВД на правонарушителей наложены штрафы на сумму более 3,9 млн рублей.

В Самарской области территориальными органами внутренних дел МВД России принято решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации 220 иностранцев, в Центр временного содержания иностранных граждан помещено 99 человек, за пределы РФ принудительно выдворено – 30. Полицейскими принято 172 решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации для лиц, совершивших правонарушения.

Органами дознания отделов внутренних дел возбуждено 57 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 322.1 УК РФ, 322.2 УК РФ, 322.3 УК РФ, 327 УК РФ; продолжается проверка по более чем 80 материалам, собранным полицейскими.

Кроме того, меры административного воздействия применены к 230 гражданам РФ, предоставлявшим жилые помещения иностранным гражданам без надлежащего оформления миграционного учёта и контроля за соблюдением законодательства.

Так, сотрудниками Управления МВД России по городу Самаре пресечено функционирование нелегального цеха по изготовлению хлебобулочных изделий. В ходе проверки установлено, что производство осуществлялось в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, трудового и миграционного законодательства. В помещении пекарни осуществляли трудовую деятельность 6 иностранных граждан, у которых отсутствовали разрешительные документы; из них 4 находились на территории РФ незаконно. Отделом дознания территориального органа внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», возбуждено уголовное дело.

В Тольятти в отношении местной жительницы полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ. По данным сотрудников полиции, женщина оформила фиктивную регистрацию на своей жилплощади для 25 иностранных граждан.

В Шенталинском районе сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали мужчину, разыскиваемого по линии международного розыска за мошенничество. Инициатор розыска уведомлён; в настоящее время ведётся подготовка к процедуре экстрадиции.

На территории Кировского района областного центра во время проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» задержан гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в покушении на сбыт героина. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества в крупном размере.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжаются.