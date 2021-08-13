В Красноглинском районе индивидуальный предприниматель не платил зарплату

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года подозреваемый, осуществляющий деятельность по оказанию услуг грузовых перевозок в качестве индивидуального предпринимателя, совершил невыплату заработной платы работнику на сумму более 387 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.