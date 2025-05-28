В Красноармейском районе подросток на питбайке перевернулся в кювет

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В Красноармейском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний. 27 мая в 14:00 час. 15-летний житель Волжского района, не имеющий права управления транспортными средствами, управлял питбайком Kayo TT140 KRZ в мотошлеме. Подросток двигался со стороны города Самары в направлении села Красноармейское. В процессе движения несовершеннолетний не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего питбайк опрокинулся.

Пострадавший с места ДТП доставлен в хирургическое отделение медицинского учреждения. Информация о произошедшем ДТП направлена в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации.