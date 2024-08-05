В Кошкинском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

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Сегодня, 5 августа на 4 километре Кошкинской обходной трассы произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту аварии были направлены пожарно-спасательная часть № 129 Отряда № 49 в количестве 3 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание легкового автомобиля.

Пожарные-спасатели во время аварийно-спасательных работ стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавшего, который впоследствии был госпитализирован в Кошкинскую центральную районную больницу.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"