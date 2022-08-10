В Кошелеве автомобилисты устроили драку на обочине

115

Утро в Самаре началось с ожесточенной драки двух автомобилистов. Свидетелями боев стали жители Кошелева – разборки происходили неподалеку от ТРК «Мега». Информацию о происшествии сообщили очевидцы и поделились кадрами с места событий.

Судя по всему, причиной разборок стала дорожная ситуация – по словам очевидцев, один из автомобилистов подрезал другого. В результате между мужчинами началось яростное сражение. На кадрах видно, как один из них лежит на траве, а второй наносит ему удары ногами. Тот в ответ пытается защититься. В конце один из соперников сел в автомобиль и уехал.

Самарцев изрядно поразило поведение автомобилистов. В комментариях жители отметили, что такие бои в общественном месте попросту неуместны, пишет Самара-КП.

Скрин видео: ЧП Самара