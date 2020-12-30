В Коми собака ценой своей жизни спасла десятилетнего мальчика от волка. Видео

394

Маленькая собачка ценой своей жизни спасла десятилетнего мальчика от волка в посёлке Синдор Республики Коми, передает Лайф. Судя по кадрам с камеры наблюдения, которые опубликовал телеграм-канал Сыктывкар № 1, хищника от ребёнка отделял всего один прыжок.

На них видно, как мальчик выбегает на улицу со двора частного дома и прячется за сугробом у кромки леса. Ребёнок даже не замечает, что за ним начинает охоту волк. Зверь медленно приближается к ничего не знающему мальчику. Но вдруг из ворот выбегает крошечный терьер и с громким лаем бросается на волка. Хищник растерзал собачку всего за несколько секунд, но этого хватило на то, чтобы ребёнок убежал.

Фото: ВКонтакте