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В Коми собака ценой своей жизни спасла десятилетнего мальчика от волка. Видео

30 декабря 2020 19:17
394
Домашний питомец бросился на зверя и дал секунды, которых ребёнку хватило для бегства.

Маленькая собачка ценой своей жизни спасла десятилетнего мальчика от волка в посёлке Синдор Республики Коми, передает Лайф. Судя по кадрам с камеры наблюдения, которые опубликовал телеграм-канал Сыктывкар № 1, хищника от ребёнка отделял всего один прыжок.

На них видно, как мальчик выбегает на улицу со двора частного дома и прячется за сугробом у кромки леса. Ребёнок даже не замечает, что за ним начинает охоту волк. Зверь медленно приближается к ничего не знающему мальчику. Но вдруг из ворот выбегает крошечный терьер и с громким лаем бросается на волка. Хищник растерзал собачку всего за несколько секунд, но этого хватило на то, чтобы ребёнок убежал.

 

Фото:   ВКонтакте

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