В Кировском районе Самары водитель сбил двух женщин

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2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе г. Самара. В 06-30 час., водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus двигался по ул. Алма-Атинская в направлении пр. Металлургов. В пути следования возле дома № 28 совершил наезд на пешеходов-женщин 1969 и 1983 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП пешеходы доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.