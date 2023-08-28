В Кировском районе Самары столкнулись две иномарки

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В Кировском районе Самары 85-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Cobalt, двигался по автодороге, ведущей от п. Сорокины Хутора в направлении Волжского шоссе. В пути следования при при поворота на Волжское шоссе, не уступил дорогу Hyundai Santa Fe под управлением 39-летнего водителя и допустил столкновение с ним.

От удара автомобиль Chevrolet Cobalt отбросило на металлическое ограждение.

С места происшествия госпитализированы водитель и 85-летняя женщина-пассажир автомобиля Chevrolet Cobalt, сообщает пресс- служба ГУ. МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО