В Кировском районе Самары Lada Priora врезалась в металлическую опору, пострадала пассажирка автомобиля

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19 июля зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 485 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами с признаками опьянения – 14.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. 27-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora двигался по ул. Береговая со стороны поселка Чкаловка.

Возле дома № 5 к1 врезался в металлической опоры, расположенного справа по ходу движения автомобиля. 39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО