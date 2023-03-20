В Кировском районе Самары иномарка сбила 83-летнего пенсионера

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19 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 14:00 час. в Кировском районе г. Самара. 50-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Chevrolet Niva», двигался по проспекту Карла Маркса в направлении ул. Алма-Атинской. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте направо, не уступил дорогу 83-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, и допустил наезд на него. С места происшествия мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.