В Кинельском районе в ДТП пострадали мужчина и мальчик

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24 ноября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек.

Одно из ДТП произошло в 21:20 в Кинельском районе. 38-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Niva, двигался по 8 км автодороги «Кинель-Богатое-Борское» со стороны села Бобровка в сторону Кинеля. В пути следования при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail под управлением женщины 1988 года рождения, движущимся во встречном направлении. Пассажиры Nissan – мужчина 1977 года рождения и 13-летний мальчик госпитализированы.