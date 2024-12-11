В Кинельском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине-водителю

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Полицейские Самарской области во время несения службы часто приходят на помощь людям, не оставаясь равнодушными к чужой беде.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Кинельского района: капитан полиции Макаев Нурлан и младший лейтенант полиции Данил Кочетов, неся службу на маршруте патрулирования автодороги "Самара-Бугуруслан", увидели стоявший на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Рядом с машиной находилась растерянная женщина, которая пояснила полицейским, что в дороге у иномарки пробило колесо.

Самостоятельно исправить поломку у автомобилистки не получилось.

Женщина около часа простояла около автомобиля, пытаясь привлечь внимание проезжающих мимо водителей, однако никто не останавливался. Полицейские помогли отчаявшейся женщине решить возникшую проблему. Они установили запасное колесо, после чего женщина смогла продолжить путь домой.

Водитель искренне поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и неравнодушие, после чего полицейские вернулись к несению службы.

Госавтоинспекция Кинельского района напоминают автомобилистам, что перед поездкой необходимо проверить исправность транспортного средства и не забывать о средствах первой помощи на дорогах (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос, минимальный набор инструментов, запасное колесо).

Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, можно обратиться за помощью по телефону управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции.