В Кинельском районе Самарской области на пожаре погибла семейная пара

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По версии следствия, 20 февраля 2022 года в ночное время после тушения пожара в частном домовладении, расположенном в поселке Культура Кинельского района Самарской области, были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения и его супруги 1952 года рождения без признаков жизни. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.

В рамках проверочных мероприятий устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины им предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК.