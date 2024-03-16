В Кинельском районе пропала женщина, ее нашли погибшей

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Середина марта для спасателей из Самарской области ознаменовалась масштабными поисками. В Кинельском районе ушла из дома и не вернулась женщина 64 лет.

- В поисках участвовали более 30 волонтеров, а также беспилотники и конные группы. Место поиска было сложным - вокруг лесопосадки и степь. Пропавшая была дезориентирована, у нее были проблемы с давлением, - рассказал куратор поискового регионального отряда «ЛизаАлерт» Владимир Рябов в эфире радио «КП-Самара»



Свидетельница сообщила, что видела заплаканную женщину, которая похожа на пропавшую. Женщина спросила путь к реке. Волонтеры двинулись туда. По пути обнаружили вереницу следов и отпечаток, будто кто-то упал, смог подняться и снова пошел. За турбазой нашли следы, но они не привели к человеку.

На следующий день благодаря местным жителям круг поиска был сужен до прибрежной полосы. В районе полудня представители полиции, параллельно с которой в квадрате работал и дрон «ЛизаАлерт», нашли пропавшую. К несчастью, женщина погибла.