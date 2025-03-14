Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов

14 марта 2025 13:46
72
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, один из них также осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

Судом установлено, что 5 ноября 2023 года в охотничьем угодье «Кутулукское» мужчины без разрешения на охоту застрелили двух кабанов, причинив Самарской области ущерб в размере 60 000 рублей.

Один из подсудимых также незаконно отловил 33 кабана, которых удерживал в вольере для последующей добычи, причинив региону ущерб в размере 990 000 рублей.

Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба удовлетворен. С подсудимых взыскано в общей сумме более 1 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей природных ресурсов, с лишением права ношения и хранения оружия на 2 года, а второму – наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права, связанного с добычей природных ресурсов, и права на хранение и ношение оружия на срок 1 год 6 месяцев. Также в доход государства конфискованы охотничьи карабины, использовавшиеся при совершении преступления.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
19
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
116
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
182
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
14 марта 2025  10:19
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
168
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
852
Весь список