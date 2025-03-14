В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов

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Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, один из них также осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

Судом установлено, что 5 ноября 2023 года в охотничьем угодье «Кутулукское» мужчины без разрешения на охоту застрелили двух кабанов, причинив Самарской области ущерб в размере 60 000 рублей.

Один из подсудимых также незаконно отловил 33 кабана, которых удерживал в вольере для последующей добычи, причинив региону ущерб в размере 990 000 рублей.

Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба удовлетворен. С подсудимых взыскано в общей сумме более 1 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей природных ресурсов, с лишением права ношения и хранения оружия на 2 года, а второму – наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права, связанного с добычей природных ресурсов, и права на хранение и ношение оружия на срок 1 год 6 месяцев. Также в доход государства конфискованы охотничьи карабины, использовавшиеся при совершении преступления.

Приговор в законную силу не вступил.