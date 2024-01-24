В Кинельском районе горел цех по деревообработке

110

24 января 2024 года в 0 часов 00 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 о том, что горит цех по деревообработке в селе Сырейка. На место пожара были направлены пожарно - спасательные части №№ 14, 136 пожарно-спасательного отряда № 34, ДПК села Чубовка . По прибытии на место пожара было установлено, что горит цех площадью 400 квадратных метров. Был установлен ранг пожара 1-БИС.

В связи с угрозой распространения пожара по всей площади были привлечены дополнительные силы и средства, а именно, пожарно-спасательные части №№ 82, 80 пожарно-спасательного отряда № 34, пожарно-спасательные части №№ 151, 110, 128, 158. Также на месте был организован оперативный штаб по пожаротушению представителями служб пожаротушения Главного Управления МЧС России Самарской области и государственного казенного учреждения Самарской области "Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям". В 02 часа 34 минуты пожар был локализован, в 03 часа 12 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 39 человек, 9 единиц техники, 5 звеньев газодымозащитной службы. На тушении были задействованы 5 стволов «Б», проложены 2 магистральные линии. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"