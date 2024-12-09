В Кинельском районе автобус сбил на трассе женщину

156

В Самарской области полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП с общественным транспортом. Авария произошла в Кинельском районе, пишет 63.ру.

— Установлено, что 8 декабря в 18:30 водитель маршрутного автобуса «Тольятти-Бузулук», на 15 км дороги «Кинель-Богатое-Борское» допустил наезд на пешехода, одетого в темную одежду без световозвращающих элементов. Женщина скончалась на месте ДТП. Пассажиры автобуса не пострадали, они разъехались с места аварии на попутном транспорте, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.