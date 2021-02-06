В Кинеле водитель сбил женщину

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ДТП произошло 5 февраля в г. Кинель Самарской области.

На пересечении улиц Маяковского и улице Крымской водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Лада 211440», допустил наезд на пешехода 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала пешеход, автомобилем скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, сообщает облМВД.