В Кинель-Черкасском районе водитель погиб в ДТП с КАМАЗом

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19 октября на 63,15 км а/д «Урал – Муханово» в 18-50 час. 58-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ в составе с полуприцепом Нефаз, двигаясь со стороны села Тимашево в направлении города Отрадный, нарушил требования п. 9.1.1 ПДД РФ, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, под управлением 23-летней женщины-водителя и с а/м Kia Cerato, под управлением водителя 1979 года рождения. На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель иномарки, его пассажир 2007 года рождения госпитализирован.