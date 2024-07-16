В Кинель-Черкасском районе произошла дорожная авария с участием КАМАЗа

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Вчера вечером 15 июля в 19 часов 15 минут диспетчеру пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 58 километре автодороги Урал-Муханово в Кинель-Черкасском районе.

На место вызова незамедлительно направилось отделение пожарно-спасательной части № 144 вышеуказанного Отряда в количестве 3 человек, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место было установлено, что произошло встречное касательное столкновение двух автомобилей: Nissan Qashqai и Камаз.

К сожалению, есть пострадавший. Госпитализирован.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"