В Кинель-Черкасском районе машина перевернулась в кювет

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14 июля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 20:20 в Кинель-Черкасском районе. Мужчина 1980 года рождения, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по автодороге «Кинель-Черкассы — Урал» со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении с. Сергиевск. В пути следования, водитель не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего допустил съезд с дороги в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщину-пассажира 1984 года рождения госпитализировали, сообщает облМВД..