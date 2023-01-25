В Кинель-Черкасском районе легковушка врезалась в грузовик, пострадали двое

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24 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:10 в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Водитель 1959 года рождения (с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Renault Sandero», двигался по трассе «Урал-Муханово» со стороны села Тимашево в направлении г. Отрадный. На 61 км автодороги не справился с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной «УРАЛ 6370» под управлением водителя 1974 года рождения. 63-летний водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля «Renault Sandero» госпитализированы.