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В Кинель-Черкасском районе Госавтоинспекция преследовала угонщика

28 октября 2024 12:18
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В Кинель-Черкасском районе Госавтоинспекция преследовала угонщика

В октябре текущего года в утреннее время в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился 32-летний житель Самары. Мужчина, работающий водителем-экспедитором, пояснил оперативному дежурному, что преследует автомобиль, который несколько минут назад, во время разгрузки товара, угнал неизвестный от магазина в поселке Пустовалово. Полицейский уточнил государственный номер, марку, цвет, особые приметы автомобиля и направление, в котором пытался скрыться злоумышленник. Ориентировку на задержание правонарушителя дежурный довел до всех автопатрулей и личного состава самарской полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции, используя информацию, получаемую по телефону от потерпевшего и помогающего ему водителя – случайного очевидца, обнаружили движущийся автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, на дороге возле села Беловка, примерно в 30 км от места хищения. Мужчина, управляющий транспортным средством, не реагировал на требования сотрудников ДПС об остановке и продолжал двигаться по дороге в соседний район.

Дежурный областной Госавтоинспекции, спрогнозировав траекторию движения правонарушителя, организовал оперативное реагирование силами автопатрулей Борского и Нефтегорского районов. Полицейские выставили на дорогу технические средства для принудительной остановки транспортного средства. Злоумышленник попытался объехать заграждение, не справился с управлением и съехал в кювет. Госавтоинспекторы убедились, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, задержали его и передали прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.166 УК РФ, ранее не судимый 51-летний житель Оренбургской области пояснил дознавателю, что заметил автомобиль с ключами в замке зажигания и,  несмотря на отсутствие водительского удостоверения, внезапно решил прокатиться на нем до места жительства.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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