В Кинель-Черкассах велосипедистка врезалась в автомобиль

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Еще одно ДТП 12 июля произошло в селе Кинель-Черкассы в 16:10 час. Женщина-велосипедист 1982 года рождения, двигаясь по тротуару по улице Ефремова со стороны проспект 50 лет Октября в направлении улицы Октябрьская, перед пересечением тротуара с автомобильным проездом, не выполнила требование ПДД РФ спешиться и допустила столкновение с автомобилем «Kia Picanto», под управлением женщины-водителя 1983 года рождения, которая завершила поворот налево. Женщина-велосипедист госпитализирована в медицинское учреждение.