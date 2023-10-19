В Клявлинском районе полицейский нашел в лесу бабушку с потерей памяти

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Сотрудники полиции в течение нескольких часов разыскали ушедшую из дома пенсионерку, страдающую потерей памяти и плохо ориентирующуюся на местности.

К руководству МО МВД России «Клявлинский» со словами благодарности обратился местный житель, который выразил признательность Тимофею Осипову, заместителю начальника отдела – начальнику полиции, за проявленную оперативность и профессиональные действия, благодаря которым удалось быстро разыскать его пожилую мать.

Мужчина рассказал, что в один из дней приехал как обычно навестить 86-летнюю родственницу. Пенсионерки дома не оказалось, а ее сотовый был выключен. Мужчина сильно заволновался, потому что мама страдает потерей памяти и очень плохо ориентируется на местности. Самостоятельные поиски женщины результатов не дали и местный житель обратился за помощью в полицию.

Поиски незамедлительно взял под контроль подполковник

полиции Тимофей Осипов, организовал сбор личного состава, довел приметы

пропавшей женщины, определил сектора поиска и лично принял участие в

разыскных мероприятиях.

Спустя непродолжительное время подполковник полиции обнаружил заблудившуюся пенсионерку в лесном массиве Клявлинского района. Убедившись, что с ней все в порядке и медицинская помощь не требуется, Тимофей Шаликоевич передал бабушку родственникам.

«Благодаря быстрым и грамотным действиям полицейских удалось избежать страшных последствий, мама дома и с ней все хорошо», - отметил благодарный сын.