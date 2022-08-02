В казанском парке ребенку оторвало три пальца на ноге при  купании в «поющих» фонтанах

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В Казани 6-летнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих» фонтанов в парке Горького. В дальнейшем два из них хирургам удалось спасти, один пришлось ампутировать, сообщает РБК.



Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщил старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, ребенок вместе с семьей приехал в столицу Татарстана из Свердловской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.



Также проверку организовала прокуратура Вахитовского района города. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.



Мэрия Казани в Telegram-канале сообщила, что в тот же день, когда стало известно о происшествии, на место выехали представители комитета внешнего благоустройства с обслуживающей фонтан организацией, а также Дирекция парков и скверов. Они также связались с родителями ребенка и встретились с ними в парке, чтобы предложить поддержку и помочь в лечении.



«Город и дальше готов оказывать помощь, однако остается открытым вопрос – как именно могло произойти то, о чем говорят родители. К сожалению, видео с камер наблюдения не дает ответа на этот вопрос. Сами родители тоже не успели заметить деталей произошедшего. Сложность состоит в том, что такие же решетки устанавливаются во всех подобных фонтанах по всей стране – и насколько известно, такой трагедии ранее не случалось. Углы решетки не настолько острые, чтобы сами по себе привезти к подобному. В любом случае, действия города не окончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося. Город должен точно установить причину и убедиться, что у фонтана безопасно», — сказано в Telegram-канале мэрии города.

Фото: РБК