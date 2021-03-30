В Казани слон травмировал работника цирка

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В Казани слон напал на рабочего в местном цирке, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

По информации собеседника агентства, слон оттолкнул сотрудника цирка, когда тот подошел к животному. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В цирке подтвердили информацию об инциденте, но детали раскрывать не стали.

Напомним, ранее в Казани во время дневного представления подрались две слонихи и выбрались почти к зрительским местам. Сотрудники отогнали животных друг от друга, никто не пострадал. Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов считает, что причиной агрессивного поведения могло стать выяснение отношений между животными.

После конфликта номера со слонами убрали из программы, но им все равно необходим круглосуточный уход. Для этого рабочие труппы прошли соответствующий инструктаж.

Фото: pixabay.com