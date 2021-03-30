Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый второй самарец копит или планирует копить на черный день
Каждый второй самарец копит или планирует копить «на черный день»
Авиакомпания Россия и Nikon проводят конкурс фотографий в Instagram
Авиакомпания «Россия» и Nikon проводят конкурс фотографий в Instagram
В Самаре изменят движение на перекрестке ул. Советской Армии и пр. Карла Маркса
В Самаре изменят движение на перекрестке ул. Советской Армии и пр. Карла Маркса
В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе, который займет два года
В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе, который займет два года
Самарские предприниматели могут заявиться на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»
Самарские предприниматели могут заявиться на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»
В Казани слон травмировал работника цирка
В Казани слон травмировал работника цирка
Пособие на детей станет получить проще
Пособие на детей станет получить проще
Ростехнадзор требует остановить работу кранов на стройке моста через Волгу
Ростехнадзор требует приостановить работу кранов на стройке моста через Волгу
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.83
0.07
EUR 89.35
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Казани слон травмировал работника цирка

30 марта 2021 11:03
88
В Казани слон травмировал работника цирка

В Казани слон напал на рабочего в местном цирке, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

По информации собеседника агентства, слон оттолкнул сотрудника цирка, когда тот подошел к животному. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В цирке подтвердили информацию об инциденте, но детали раскрывать не стали.

Напомним, ранее в Казани во время дневного представления подрались две слонихи и выбрались почти к зрительским местам. Сотрудники отогнали животных друг от друга, никто не пострадал. Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов считает, что причиной агрессивного поведения могло стать выяснение отношений между животными.

После конфликта номера со слонами убрали из программы, но им все равно необходим круглосуточный уход. Для этого рабочие труппы прошли соответствующий инструктаж.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Электробус сегодня вернется на самарские улицы
30 марта 2021  10:22
Электробус сегодня вернется на самарские улицы
Транспорт
109
Совместная работа региональной команды под руководством губернатора и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к СО со стороны Правительства РФ.
29 марта 2021  21:30
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области
Политика региона
335
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.
29 марта 2021  20:57
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Политика региона
384
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств.
29 марта 2021  17:35
Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти
Политика региона
285
В этом году там откроется девять новых производств.
29 марта 2021  17:13
Подведены итоги деятельности двух ТОСЭР «Тольятти» и «Чапаевск»
Экономика региона
311
Весь список