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В Камышлинском районе в ДТП с участием четырёх транспортных средств пострадал четырехлетний ребенок

21 июня 2025 12:58
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В Камышлинском районе в ДТП с участием четырёх транспортных средств пострадал четырехлетний ребенок

В Камышлинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием четырёх транспортных средств. 19 июня в 13:35 на 1178,6 км автодороги «М5 „Урал“» 29-летний мужчина, двигаясь со стороны Уфы в направлении Самары, управлял грузовым фургоном ГАЗ-3302. В пути следования водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Kia Rio под управлением 39-летнего водителя.

Легковой автомобиль по инерции совершил наезд на а/м Hyundai Solaris, водитель которого остановился перед пешеходным переходом, пропуская 64-летнего мужчину. После чего а/м Kia Rio от удара отбросило направо, где произошёл наезд на грузовой тягач Volvo, остановившийся с правой стороны дороги с нарушением требований пункта 12.4 ПДД РФ. В это же время водитель фургона ГАЗ-3302, после столкновения потерявший управление транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил наезд на вышеуказанные а/м Hyundai Solaris и пешехода.

Медицинская помощь после ДТП потребовалась жителю Республики Калмыкия, переходившему дорогу без нарушения ПДД РФ, и 4-летнему пассажиру автомобиля KIA RIO — жителю города Ханты-Мансийск, которого отец перевозил на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.

Теги: ДТП

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