Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками открытых мастер-классов ведущих преподавателей академии, которые прошли на семи площадках, стали более 750 человек.
В Самаре и Тольятти работала творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.
29 сентября в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие.
На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции
На трассе Самара Бугуруслан смертельное ДТП: погибли два человека
На Совете ПФО обсудили подходы к воспитанию современной молодежи.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в Совете ПФО по воспитанию молодежи
При этом Токаев отметил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире граница между двумя странами.
Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил Токаев на встрече с Шольцем
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, отсутствием входа в чердачное помещение, угрозой обрушения перекрытий.
В исторической части Самары сегодня горел двухэтажный жилой дом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97
0.5
EUR 102.1
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В исторической части Самары сегодня горел двухэтажный жилой дом

28 сентября 2023 18:55
97
Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, отсутствием входа в чердачное помещение, угрозой обрушения перекрытий.

Сообщение о пожаре на улице Самарской, 107 в Ленинском районе Самары поступило на пульт дежурного сегодня в 12.41.

Горел двухэтажном многоквартирном жилом доме. Объявлен ранг вызова – «Пожар № 2».

Для ликвидации пожара огнеборцами оперативно были проложены 3 магистральные линии, подано 7 пожарных стволов «Курс 8».

Для поиска и эвакуации пострадавших было задействовано 11 звеньев газодымозащитной службы.

Общее руководство тушением пожара осуществлялось заместителем начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) Игорем Николаевичем Быковым.

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, отсутствием входа в чердачное помещение, угрозой обрушения перекрытий.

Существовала угроза перехода огня на соседний дом.

В 14.10 угроза распространения огня была снята, объявлена локализация.

В 15.14 пожар был полностью ликвидирован на площади 400 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома было эвакуировано 3 человека, в том числе 2 ребенка.

Для тушения пожара привлекались 110 человек, 34 единицы техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
28 сентября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
605
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
294
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
334
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
361
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
613
Весь список