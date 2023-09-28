В исторической части Самары сегодня горел двухэтажный жилой дом

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Сообщение о пожаре на улице Самарской, 107 в Ленинском районе Самары поступило на пульт дежурного сегодня в 12.41.

Горел двухэтажном многоквартирном жилом доме. Объявлен ранг вызова – «Пожар № 2».

Для ликвидации пожара огнеборцами оперативно были проложены 3 магистральные линии, подано 7 пожарных стволов «Курс 8».

Для поиска и эвакуации пострадавших было задействовано 11 звеньев газодымозащитной службы.

Общее руководство тушением пожара осуществлялось заместителем начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) Игорем Николаевичем Быковым.

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, отсутствием входа в чердачное помещение, угрозой обрушения перекрытий.

Существовала угроза перехода огня на соседний дом.

В 14.10 угроза распространения огня была снята, объявлена локализация.

В 15.14 пожар был полностью ликвидирован на площади 400 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома было эвакуировано 3 человека, в том числе 2 ребенка.

Для тушения пожара привлекались 110 человек, 34 единицы техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО