В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

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В середине февраля текущего года в утреннее время на трассе М-5 Урал на территории Исаклинского района сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль отечественного производства.

В ходе административной процедуры водитель - житель республики Башкортостан, 1990 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что изображения реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон бланка нанесены способом цветной струйной печати, а на защитной полимерной пленке отсутствуют голографические изображения.

В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел на рынке в одном из соседних областных центров.

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Нередко водители, купившие себе фальшивое удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, однако это заблуждение. За подделку, дальнейшую продажу, а также применение поддельных водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности.