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В Иркутске семья с ребенком едва не погибла в сорвавшемся лифте

7 ноября 2022 13:01
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В Иркутске семья с ребенком едва не погибла в сорвавшемся лифте

Лифт сорвался с высоты четвертого этажа в многоквартирном доме в Иркутске, в этот момент в кабине находились двое взрослых и маленький ребенок, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Верхняя Набережная и попал на запись с камеры видеонаблюдения. Семья из трех человек заходит в лифт на четвертом этаже, кабина начинает движение, но срывается, срабатывают уловители.

Пассажиры не пострадали, но сильно испугались, по словам местных жителей, они неоднократно жаловались в управляющую компанию на неисправность лифтового оборудования, но их просьбы были проигнорированы.

Проверкой происшествия занимается региональный СК, следователями запрошена необходимая документация по обслуживанию пассажирского лифта, пишет Газета.

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