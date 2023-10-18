В этом году больше всего угоняют Toyota и Hyundai

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По статистике страховой компании «Согласие», в этом году произошло больше всего угонов автомобилей марки Toyota (15,1 %) и Hyundai (12,1 %). При этом самой популярной среди злоумышленников моделью у Toyota стал внедорожник RAV4. А у Hyundai – явных лидеров не оказалось, предпочтения похитителей распределились между такими моделями, как Solaris, Tucson, Creta и Palisade.

Также в списке фигурируют Kia K5 и Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, LADA Granta, Skoda Rapid, Audi A6 и др.

Среди премиальных авто угонялись Genesis GV80, Porsche Cayenne.

В 60 % случаев преступники похищали машины 2022-2021 гг. выпуска. На кражи трехлетнего транспорта приходится 15,1 %. А доля угонов автомобилей, выпущенных в 2019 году и ранее составляет гораздо меньше: 9-3 % в зависимости от года выпуска (чем старше машина, тем меньше случаев краж).

Более половины угонов произошло в Московском регионе. Также криминальные инциденты случались в Самаре, Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае, Сургуте, Калужской области, Перми и др.

Самый дорогой угон этого года произошел летом в Москве во дворе одной из обычных жилых многоэтажек в районе Хорошёво-Мнёвники. Злоумышленники похитили у владелицы Toyota RAV4, страховое возмещение превысило 4,2 млн руб.

Чуть меньшую сумму – 4,046 млн руб. – получила одна из компаний из-за угона числившегося в её автопарке Toyota Land Cruiser Prado. Именно на эту сумму был застрахован автомобиль. Хищение произошло в Москве.

В Ярославле во дворе дома угонщикам приглянулся пятилетний Lexus RX300 белого цвета. Собственнице автомобиля было выплачено 4,08 млн руб.

Более 3,8 млн руб. составило страховое возмещение из-за украденного в Москве серебристого Infiniti QX80 2018 года выпуска.

Топ-5 замыкает выплата автомобилисту (3,079 млн руб.), у которого ночью угнали красный Lexus NX300, припаркованный неподалеку от частного дома в Волоколамском районе Подмосковья.