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В Дубае могло «застрять» порядка 1,5 тыс. самарских туристов

17 апреля 2024 12:50
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в Дубае могло «застрять» порядка 1,5 тыс. самарских туристов

У тех, кто вылетает домой в ближайшие дни могут возникнуть сложности с перелетом.

Страшная буря с дождем обрушилась на Объединенные арабские эмираты 16 апреля. Стихия разбушевалась, в частности, в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. По оценке синоптиков ОАЭ, выпало рекордное количество осадков за 75 лет.

Улицы городов оказались затоплены, вода и ветер разрушает дома и торговые центры. На видеозаписях бури туристы и местные жители запечатлели, например, как мебель, поставленную на балкон, ветер с легкостью поднимается в воздух, а автомобили затапливает практически под крышу.

Из-за непогоды аэропорт Дубая ограничил работу. Перевозчики объявляют о приостановке авиасообщения. Крупная авиакомпания OAЭ flydubai объявила, что все вылетающие рейсы из Дубая, назначенные с 16 апреля 10 утра и 17 апреля – не состоятся. Авиакомпания Emirates объявила, что приостановлена регистрация на рейсы из Дубая 17 апреля. Аэрофлот перенес несколько перелетов, которые должны были состояться 16 апреля. Также СМИ сообщают о проблемах с вылетом в Россию у туристов из Шарджи на рейсах Air Arabia, пишет Обоз.инфо.

При этом и Дубай, и Шарджа – популярные туристические направления, в том числе, у отдыхающих из Самары. В оба города из региона есть прямые рейсы.

В Дубай авиакомпания flydubai возит пассажиров из Самары по четыре раза в неделю на бортах Boeing 737 вместимостью до 189 мест. Из расчетов двухнедельного отдыха и при условии полной загрузки самолетов, к моменту, когда в город пришел ураган, в Дубае могло отдыхать порядка 1,5 тыс. человек из Самары. По три рейса в неделю осуществляет Air Arabia на самолетах Airbus A320 вместимостью около 180 пассажиров. Там могло оказаться до 1 тыс. самарцев.

Расчеты производились без учета того, что аэропорты ОАЭ часто используются в качестве хабов для дальнейших перелетов по миру.

Однако, россияне уже испытывают трудности с перелетами. Как сообщает АТОР, в настоящее время из Дубая не могут вылететь порядка 2,5 тыс. российских туристов, чьи рейсы были назначены на последние дни. Их число соответствует половине ежедневного трафика между Дубаем и различными городами России. Число тех, кто застрял в городе может расти – расписания перелетов постоянно корректируются.

Самарские рейсы отмены пока не коснулись. Согласно информации размещенной в сезонном расписании аэропорта «Курумоч», в Дубай из Самары самолеты летают по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям, в Шарджу – по понедельникам, четвергам и субботам. Ураган пришелся на время «паузы» между ними. Однако не исключено, что задержки и отмены затронут туристов, вылетающих в Самару 18 апреля. На двух рейсах из Дубая и Шарджи могут лететь до 369 пассажиров.

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