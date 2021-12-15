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В ДТП в Волжском районе пострадали женщина и мальчик

15 декабря 2021 11:04
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В ДТП в Волжском районе пострадали женщина и мальчик

14 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 7:15 в Волжском районе. Водитель 1984 года рождения, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на автомобиле «Renault Thalia» по автодороге «Подъезд к г. Оренбургу». Н 41 км дороги,  он допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2110», под управлением водителя 1990года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры отечественного автомобиля, женщина 1987 года рождения, и несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения. Они оба были доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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