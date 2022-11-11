В ДТП в Сызранском районе погибла пассажирка

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10 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 17-10 час. 33-летний водитель (за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 1 раз), управляя а/м «Volkswagen», зарегистрированным в Омской области, двигался по автодороге М-5 со стороны г. Москва в сторону г. Самара. При обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Zaz» под управлением 62-летнего водителя. Водитель 1960 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение. Его 62-летняя пассажир скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.