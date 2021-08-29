В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка

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Еще одно ДТП в Самарской области произошло вчера, 28 августа, около 22.50 в Сергиевском районе на 1071 км автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Land Cruiser 1973 года рождения не убедился в безопасности маневра и совершил разворот с правой обочины по направлению в сторону города Уфа. В результате произошло столкновение с автомашиной Kia Rio под управлением мужчины 1984 года рождения, двигающегося по направлению из Самары в Уфу.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – женщина 1992 года рождения и девочка 2011 года рождения, автомобиля Kia Rio. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им назначено амбулаторное лечение.