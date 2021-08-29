Я нашел ошибку
Главные новости:
Положительных тестов на коронавирус в команде Паралимпийского комитета России нет
Положительных тестов на коронавирус в команде Паралимпийского комитета России нет
Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» под Самарой
Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» под Самарой
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка
В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка
В Самаре иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадал человек
В Самаре иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадал человек
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка

29 августа 2021 11:54
182
В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка

Еще одно ДТП в Самарской области произошло вчера, 28 августа, около 22.50 в Сергиевском районе на 1071 км автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Land Cruiser 1973 года рождения не убедился в безопасности маневра и совершил разворот с правой обочины по направлению в сторону города Уфа. В результате произошло столкновение с автомашиной Kia Rio под управлением мужчины 1984 года рождения, двигающегося по направлению из Самары в Уфу.  

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – женщина 1992 года рождения и девочка 2011 года рождения, автомобиля Kia Rio. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им назначено амбулаторное лечение.   

Теги: ДТП с детьми

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок
27 августа 2021, 13:57
Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок
Столкнулись Део Нексия и ГАЗель. Происшествия
709
В Самарской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний
27 августа 2021, 11:44
В Самарской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Происшествия
588
В Самаре водитель врезался в гараж
24 августа 2021, 11:09
В Самаре водитель врезался в гараж
Пострадали два человека, включая несовершеннолетнего. Происшествия
546
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
91
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
144
Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов учебного учреждения.
28 августа 2021  21:47
Министр просвещения РФ поддержал губернатора в вопросе реставрации самого старого корпуса педуниверситета в Самаре  
1006
Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в области образования.
28 августа 2021  14:17
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре
778
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
28 августа 2021  12:11
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
796
Весь список