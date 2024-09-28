В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей

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На дороге «Урал – Исаклы – Шентала» в Самарской области лоб в лоб столкнулись «Октавиа» и «Кодиак», пострадали шесть человек, погиб 9-летний ребенок

Пострадавших доставили в больницу.

Серьезная авария, в которой погиб ребенок, произошла в Самарской области на дороге «Урал- Исаклы - Шентала». Там столкнулись «Шкода Октавиа» и «Шкода Кодиак». Погиб 9-летний ребенок, еще шесть человек сейчас в больнице, в том числе двое детей: одному 11 лет, второму два месяца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Водитель автомобиля «Шкода Октавиа» выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено», - уточнили в полиции.

На месте работают медики скорой помощи, инспекторы ГАИ и сотрудники 131-й противопожарной службы Самарской области, пишет Самара-КП.