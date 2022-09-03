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В ДТП в Самаре пострадали водитель и два ребенка

3 сентября 2022 13:32
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В ДТП в Самаре пострадали водитель и два ребенка

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 11.15 часов в областном центре. Водитель мужчина 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Scania», при движении по ул. Промышленности со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Аэродромной, при перестроении не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21103», под управлением женщины 1983 года рождения, которая следовала в попутном направлении.

После удара автомобиль «ВАЗ-21103» развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением женщины водителя  1989 года рождения, которая следовала во встречном направлении. После чего автомобиль «Ауди» отбросило на автомобиль «Киа Рио», под управлением водителя мужчины 1969 года рождения, который следовал в попутном с ней направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля «ВАЗ-21103», один из который перевозился в салоне автомобиля без применения детского удерживающего устройства. Все пострадавшие с травмами доставлены в одну из городских больниц.

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