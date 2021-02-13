В ДТП в Самаре пострадали подросток и женщина

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Октябрьском районе Самары 12 января.

Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по улице Ново-Садовая, напротив дома № 142 по ул. Ново-Садовая при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Деу Нексия», под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Деу Нексия», несовершеннолетний 2003 года рождения и женщина 1971 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.