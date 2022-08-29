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В ДТП в Самаре пострадал десятилетний ребенок

29 августа 2022 10:47
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В ДТП в Самаре пострадал десятилетний ребенок

28 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с 14 пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 20:10 в Центральном районе г. Самара. 38-летняя женщина-водитель, находясь за рулем серой автомашины «Lada Granta», двигалась по ул. Ларина в направлении Автозаводского ш. В пути следования, на регулируемом перекрестке, проехала на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 48-летнего водителя, который двигался по Автозаводскому ш. на разрешающий сигнал светофора. После чего автомобиль «Lada Granta» допустил столкновение с двумя автомобилями: «Renault Fluence» под управлением 30-летней женщины-водителя и «Lada Granta» под управлением 36-летнего водителя, которые двигались по Автозаводскому ш. со стороны бульвара 50 лет Октября. С места происшествия госпитализирован 10-летний пассажир автомашины «ВАЗ 2110». Женщине-водителю серого автомобиля «Lada Granta» назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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