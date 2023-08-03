В ДТП в Похвистневском районе пострадала 4-летняя девочка

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2 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек, скончалось - 2.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием водителя в алкогольном опьянении. В 23-23 час. водитель 1988 года рождения, управляя в алкогольном опьянении транспортным средством SSANGYONG ACTYON, при движении в Похвистневском районе на 151,33 км автодороги «Самара-Бугуруслан» со стороны г. Самара в направлении г. Похвистнево допустил столкновение с попутно движущимся транспортным средством ВАЗ 21115, под управлением 33-летней женщины-водителя. С места ДТП госпитализирована 4-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21115.