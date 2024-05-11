В ДТП в Отрадном вечером пострадали трое

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Еще одно ДТП 10 мая произошло в Отрадном. В 22:40 час. 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114 двигался по ул. Отрадная, со стороны ул. Первомайская в направлении ул. Гайдара. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ 2115, под управлением 39-летнего водителя, двигавшегося со стороны пер. Октябрьский в направлении ул. Победы, зацепив при этом припаркованные автомобили Lada Granta и ВАЗ 2109. С места ДТП госпитализированы водитель автомобиля ВАЗ 2115 и пассажиры автомобиля ВАЗ 2114: 19-летний мужчина и 18-летняя девушка.