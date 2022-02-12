В ДТП в Богатовском районе пострадали трое, включая ребенка

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11 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Богатовском районе.

Примерно в 11:10 час. 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Yaris», на 3,75 км а/д «Богатое – Алексеевка – Виловатое - Гвардейцы» при завершении маневра обгон допустила столкновение с автомобилем «LADA Vesta» под управлением 51-летней женщины, который двигался во встречном направлении. Водитель, 22-летняя и 12-летний пассажиры отечественного автомобиля после ДТП госпитализированы в лечебные учреждения.